Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Arrivato all'Inter sul finire dell'estate del 2024, Tomas Palacios non è riuscito a scrollarsi di dosso l'etichetta di "oggetto misterioso" che lo accompagnava: solo tre spezzoni di partita per il difensore argentino, prima del prestito non esaltante al Monza. Stesso copione nella stagione successiva: nessuna presenza in nerazzurro, e a gennaio la decisione di tornare in patria, accettando la proposta di prestito dell'Estudiantes.

Getty Images

Una scelta che, a posteriori, si è rivelata azzeccatissima: il centrale classe 2003 si è imposto come uno dei giovani più interessanti del panorama sudamericano, tanto da ricevere la convocazione del ct Scaloni per i prossimi impegni dell'Argentina. Un'ascesa importante, che ha cambiato nettamente il suo status. I prossimi mesi saranno fondamentali per il futuro di Palacios: il prestito all'Estudiantes scade il 31 dicembre 2026, e il club biancorosso ha la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo per circa 6,5 milioni di euro. L'Inter, da par sua, non vanta alcun diritto di controriscatto. Il gigante argentino (196 centimetri di altezza) è arrivato a un momento decisivo della sua carriera.