VIDEO FCIN1908 / Real-Inter, la rassegna da Madrid: le ultimissime sulle formazioni e le scintille...

Miglior club, miglior attaccante, allenatore, portiere, giovane talento e Pallone d'Oro. Gli organizzatori del Premio stanno svelando in tempo reale i candidati ai premi per l'edizione 2026. La cerimonia di premiazione si terrà a Londra per la prima volta il 26 ottobre.

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Sui profili ufficiali sono stati svelati intanto i cinque club candidati al premio e i cinque allenatori in lizza. Tra i cinque candidati anche il Bodo Glimt che ha eliminato ai play off di Champions l'Inter nella scorsa stagione.

Getty Images

Nominated for the 2026 Men's Club of the Year



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇩🇪 Bayern Munich

🇳🇴 Bodø/Glimt

🇧🇷 Flamengo

🇫🇷 Paris-SG



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Arsenal

Bayern

Bodo-Glimt

Flamengo

Psg

Gli allenatori candidati al Pallone d'oro

Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️



Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Spain national team

Unai Emery - Aston Villa

Vincent Kompany - Bayern Munich

Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/pP1pYnK9sl — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de la Fuente (Spagna)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Monaco)

Luis Enrique (Psg).

Rivelati anche i cinque coach delle squadre femminili: