Dopo la scorsa stagione è arrivato anche il momento del Pallone d'Oro: i nomi dei cinque club e dei cinque tecnici candidati a vincerlo

Eva A. Provenzano
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VIDEO FCIN1908 / Real-Inter, la rassegna da Madrid: le ultimissime sulle formazioni e le scintille...

Miglior club, miglior attaccante, allenatore, portiere, giovane talento e Pallone d'Oro. Gli organizzatori del Premio stanno svelando in tempo reale i candidati ai premi per l'edizione 2026. La cerimonia di premiazione si terrà a Londra per la prima volta il 26 ottobre.

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Sui profili ufficiali sono stati svelati intanto i cinque club candidati al premio e i cinque allenatori in lizza. Tra i cinque candidati anche il Bodo Glimt che ha eliminato ai play off di Champions l'Inter nella scorsa stagione.

FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg
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  • Arsenal
  • Bayern
  • Bodo-Glimt
  • Flamengo
  • Psg

Gli allenatori candidati al Pallone d'oro

  • Mikel Arteta (Arsenal)

  • Luis de la Fuente (Spagna)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bayern Monaco)
  • Luis Enrique (Psg).

Rivelati anche i cinque coach delle squadre femminili:

  • Jonatan Giráldez (OL Lyoness)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Giappone)
  • Pere Romeu (Barcellona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

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