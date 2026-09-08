Dopo la scorsa stagione è arrivato anche il momento del Pallone d'Oro: i nomi dei cinque club e dei cinque tecnici candidati a vincerlo
VIDEO FCIN1908 / Real-Inter, la rassegna da Madrid: le ultimissime sulle formazioni e le scintille...
Miglior club, miglior attaccante, allenatore, portiere, giovane talento e Pallone d'Oro. Gli organizzatori del Premio stanno svelando in tempo reale i candidati ai premi per l'edizione 2026. La cerimonia di premiazione si terrà a Londra per la prima volta il 26 ottobre.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Sui profili ufficiali sono stati svelati intanto i cinque club candidati al premio e i cinque allenatori in lizza. Tra i cinque candidati anche il Bodo Glimt che ha eliminato ai play off di Champions l'Inter nella scorsa stagione.
- Arsenal
- Bayern
- Bodo-Glimt
- Flamengo
- Psg
Gli allenatori candidati al Pallone d'oro
-
Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Spagna)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Monaco)
- Luis Enrique (Psg).
Rivelati anche i cinque coach delle squadre femminili:
- Jonatan Giráldez (OL Lyoness)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Giappone)
- Pere Romeu (Barcellona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
© RIPRODUZIONE RISERVATA