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Nei minuti finali di Sassuolo-Napoli c'è stato un episodio arbitrale che ha fatto e continua a far discutere. Il tentativo di Lucca è stato rimpallato da Caleta-Car, difensore del Sassuolo, con la palla che ha colpito il petto e poi il braccio. L'arbitro di campo, Guida, ha deciso di non dare il calcio di rigore ma poi è stato richiamato dal VAR per rivedere l'episodio. Una volta controllate le immagini, Guida ha confermato la decisione di campo, non assegnando il penalty alla squadra di Allegri.

Luca Marelli, a Dazn, ha commentato l'episodio: "Non avevo visto il tocco con il pugno effettivamente, la prende con il pollice e tocca la mano. Se avesse toccato braccio o avanbraccio sarebbe stato rigore. Sembrava solo spalla, in effetti c'è un tocco con la mano sinistra e questo pertanto è calcio di rigore".

Lo stesso Marelli, poi, ha ribadito: "Non ho molti dubbi, quasi nessuno. Avevo detto che se avesse toccato braccio o avanbraccio, sarebbe stato rigore certo. Nelle prime immagini non si vedeva il tocco della mano che è completamente fuori posizione e deve essere automatico. Ma potrebbero aver considerato prima il tocco della spalla ma la mano è completamente fuori posizione".

Tancredi Palmeri, su X, esprime il proprio giudizio sulla spiegazione di Marelli. CONTINUA A LEGGERE