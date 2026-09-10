Il giornalista ha commentato sul suo profilo social la prestazione del Napoli in Champions

Andrea Della Sala
ricci

VIDEO FCIN1908 / Ricci: "Inter-BBVA, accordo che guarda al futuro. Appiano? Oaktree…"

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Della prestazione del Napoli con l'Arsenal e del confronto fatto da molti con la gara dell'Inter col Real ha parlato Tancredi Palmeri:

Tancredi Palmeri, su Sportitalia, ha parlato della cosiddetta pace Ausilio-Lukaku

Vista Napoli-Arsenal. Il Napoli si è difeso bene. Stop. Ma paragonarlo all'Inter... CONTINUA A LEGGERE

Tancredi Palmeri

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