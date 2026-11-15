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Goran Pandev, ex tra le altre di Lazio e Inter, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dei biancocelesti di Gattuso a sorpresa primi in classifica: «Sicuramente la squadra ha meno stress se si parte con i riflettori spenti. La Lazio veniva dipinta come scarsa, ma il livello è alto. In estate dicevano tutti che la società sarebbe stata in difficoltà perché con pochi soldi a disposizione, si parlava della protesta dei tifosi... Nessuno diceva che è stato fatto un ottimo mercato».

Qual è il più grande merito dell’estate? «Prendere Gattuso: è stato sfortunato nella carriera da allenatore, ma è bravissimo. Le sue squadre giocano sempre bene, lui è molto intelligente, oltre a essere navigato, è un esperto di calcio. Forse è stato l’unico a vedere le qualità della squadra. Si merita il primo posto, mi auguro che lui e la Lazio possano fare bene: questa è una piazza importante ed è giusto che la squadra sia protagonista».

Raramente i biancocelesti partono con i favori del pronostico... «Spesso vengono sottovalutati. La mia Lazio aveva la rosa corta, anche perché giocavamo su tre fronti. Arrivammo in Champions pur con la penalizzazione, perché c’era gente di qualità. Per me la squadra più forte dell’era Lotito è quella di Inzaghi, ma occhio a sottovalutare questa: ci sono tanti giocatori di carattere, che vogliono dimostrare che lo scetticismo iniziale era immotivato».

Perché Gattuso parla di quota 40 punti? «Per scaramanzia. Vede i ragazzi tutti i giorni, conosce la loro qualità. Sapeva pure cosa aspettarsi dai giocatori che ha chiesto come Frattesi e Pinamonti, che in doppia cifra ci arriva sempre. Ma Rino ha rilanciato pure Noslin, Nuno Tavares e Noslin, che solo ora stanno rendendo. Sono più liberi di giocare. I nuovi, inoltre, hanno portato voglia di vincere. Si vede che remano tutti nella stessa direzione».

Giusta la scelta di non prendere Icardi? «Una volta che si è deciso di puntare su Pinamonti era giusto andare avanti con lui. Con Gattuso può esplodere. Deve solo avere pazienza».

Dove arriverà la Lazio? «Lotterà per la Champions. Deve ancora affrontare Como, Roma e Inter, ma la Lazio è forte. E giocare una volta ogni tre giorni aiuta».

Cosa pensa delle tensioni fra società e pubblico? «Mi sorprendono. Il primo anno di Lotito c’ero io: lui ha sempre avuto tensioni con i tifosi, ma portarli avanti tutti questi anni... Spero che i tifosi tornino e che si trovi un accordo. Ma non è facile. L’Olimpico vuoto è triste, specie pensando all’apporto che può dare quella gente».