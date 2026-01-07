FC Inter 1908
Parma-Inter, arbitra Colombo: VAR e designazione. L’ultimo precedente…

L'arbitro di Parma-Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A, sarà Andrea Colombo della sezione di Como
Alessandro De Felice
Arbitro: Colombo

Assistenti: Vecchi – Palermo

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR: La Penna

Assistente VAR: Camplone

Con il fischietto lombardo, l’Inter ha conquistato cinque vittorie e due sconfitte. L’ultimo precedente non rievoca bei ricordi: parliamo della sfida persa all’Allianz Stadium per 4-3 contro la Juventus il 13 settembre 2025.

In questa stagione l’arbitro Colombo ha diretto 13 partite: sei in Serie A, due in Serie B, una in Supercoppa Italiana e quattro in Europa (2 in Conference League, una nei preliminari di Champions League e una nei preliminari di Conference).

