Parma-Inter, arbitra Colombo: VAR e designazione. L’ultimo precedente…

Con il fischietto lombardo, l’Inter ha conquistato cinque vittorie e due sconfitte. L’ultimo precedente non rievoca bei ricordi: parliamo della sfida persa all’Allianz Stadium per 4-3 contro la Juventus il 13 settembre 2025.

In questa stagione l’arbitro Colombo ha diretto 13 partite: sei in Serie A, due in Serie B, una in Supercoppa Italiana e quattro in Europa (2 in Conference League, una nei preliminari di Champions League e una nei preliminari di Conference).