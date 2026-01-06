Parma-Inter, numeri e precedenti: al Tardini da inizio 2000 in Serie A…

FC Inter 1908
I nerazzurri si preparano ad affrontare la prima trasferta dell'anno che si disputerà al Tardini contro il Parma guidato da Cuesta
Alessandro De Felice
Dopo il successo contro il Bologna che ha aperto ufficialmente il 2026 dell'Inter, i nerazzurri si preparano ad affrontare la prima trasferta dell'anno che si disputerà al Tardini contro il Parma guidato da Carlos Cuesta.

La squadra di Chivu grazie ai tre punti guadagnati nel match di San Siro ha confermato il primo posto in classifica a quota 39 punti, mentre il Parma reduce dall'1-1 contro il Sassuolo è a quota 18 punti frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

L'impegno infrasettimanale di Campionato valido per la 19ª giornata di Serie A è in programma mercoledì 7 gennaio alle 20:45.

PARMA-INTER | I PRECEDENTI

Quella di mercoledì sarà la sfida numero 57 tra Parma e Inter in Serie A: i nerazzurri conducono con 23 vittorie a 16, completano 17 pareggi. Nelle ultime sette gare di campionato contro il Parma l'Inter è rimasta imbattuta (4V, 3N).

Grande equilibrio nelle 19 partite al Tardini da inizio 2000 in Serie A: sette successi per parte e cinque pareggi, con 25 reti degli emiliani e 23 gol dei nerazzurri.

(Fonte: Inter.it)

