Parma-Inter, numeri e precedenti: al Tardini da inizio 2000 in Serie A…

Dopo il successo contro il Bologna che ha aperto ufficialmente il 2026 dell'Inter, i nerazzurri si preparano ad affrontare la prima trasferta dell'anno che si disputerà al Tardini contro il Parma guidato da Carlos Cuesta.

La squadra di Chivu grazie ai tre punti guadagnati nel match di San Siro ha confermato il primo posto in classifica a quota 39 punti, mentre il Parma reduce dall'1-1 contro il Sassuolo è a quota 18 punti frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.