Dopo il successo contro il Bologna che ha aperto ufficialmente il 2026 dell'Inter, i nerazzurri si preparano ad affrontare la prima trasferta dell'anno che si disputerà al Tardini contro il Parma guidato da Carlos Cuesta.
Parma-Inter, numeri e precedenti: al Tardini da inizio 2000 in Serie A…
La squadra di Chivu grazie ai tre punti guadagnati nel match di San Siro ha confermato il primo posto in classifica a quota 39 punti, mentre il Parma reduce dall'1-1 contro il Sassuolo è a quota 18 punti frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.
L'impegno infrasettimanale di Campionato valido per la 19ª giornata di Serie A è in programma mercoledì 7 gennaio alle 20:45.
PARMA-INTER | I PRECEDENTI
Quella di mercoledì sarà la sfida numero 57 tra Parma e Inter in Serie A: i nerazzurri conducono con 23 vittorie a 16, completano 17 pareggi. Nelle ultime sette gare di campionato contro il Parma l'Inter è rimasta imbattuta (4V, 3N).
Grande equilibrio nelle 19 partite al Tardini da inizio 2000 in Serie A: sette successi per parte e cinque pareggi, con 25 reti degli emiliani e 23 gol dei nerazzurri.
(Fonte: Inter.it)
