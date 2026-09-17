“Ho visto un Milan deludente, con poche idee, confusionario. Il Benfica ha fatto la sua partita irridendo un Milan velleitario. I rossoneri sono apparsi senza ritmo, sottotono, timidi”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e onorario di Conference403.

In campionato però il Milan ha giocato con un piglio diverso.“Un tempo sì, nella ripresa contro la Lazio quando Amorim ha cambiato tutto. Ma rispetto al campionato ieri il Milan ha fatto un passo indietro”

Dove si può migliorare?“A parte che non si vedono tutti i milioni spesi per Ramos e questa è una condanna anche per il giocatore, manca un'idea precisa".

La Roma invece continua a stupire.“La Roma e il Como, altra piacevole conferma del campionato".

Roma da Scudetto?"Beh, l’Inter si conferma uno squadrone”.

Avvocato e la Fiorentina? Con Vanoli è tornato il sorriso.“La squadra è stata strarivitalizzata da Vanoli e si avvicina di nuovo a posizioni piu consone. La campagna acquisti ha consegnato calciatori di livello alla guida tecnica. Vanoli saprà valorizzare tutti".