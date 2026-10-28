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Del derby di sabato sera tra Milan e Inter e del momento di Barella ha parlato, durante il podcast Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore:

Beh, visto che ci avviciniamo al derby, Barella è il centrocampista nella storia dell'Inter che ha giocato più derby senza mai segnare. Ne ha giocati 23 con il Milan, zero gol in carriera. Sono tanti per un giocatore che, comunque, i suoi tre, quattro gol all'anno da sei, sette anni li ha fatti. Secondo me è un dato notevole per un giocatore come Barella, che aspira alla totalità, al tutto campo.