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Delle chance del Como di giocarsi lo scudetto e di essere la prima antagonista dell'Inter ha parlato Giuseppe Pastore a L'ascia raddoppia

Como anti-Inter? Per me ancora no, nel senso che l'Inter ha molte più certezze e soprattutto noi abbiamo molte più certezze sull'Inter. Intanto ha una rosa di venti titolari intercambiabili, forse qualcuno non vale il titolare diretto, chiaramente magari Bonny non vale Thuram o fate voi il resto. Carlos Augusto forse, in realtà forse anche all'altezza di Dimarco ormai. Però ecco c'è una verificata abitudine alla parte di tre giorni che fa sì anche che l'aspetto mentale, che poi in questi casi precede quello fisico, sa benissimo l'Inter che la stagione è fatta di cinquanta partite e quindi sono tutte partite in cui non mette più ansia, troppo di quello che serve.

Il Como iniziamo a scoprire dopo la pausa una rosa già che sta fiorendo, cioè i primi infortuni. L'Inter può fare tranquillamente 90 punti, il Como può fare 90 punti? Va bene tutto, io sono un grande sostenitore del Como, però forse questo è troppo. Non lo so, vedremo. In ogni modo la squadra è lì. Io torno a ribadire quello che ebbi a dire già due puntate fa, cioè che per me il Como è la seconda rosa del campionato. La Roma forse ha picchi maggiori? Non è neanche detto.