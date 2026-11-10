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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha esaltato la gara di Esposito giocata contro il Como

Pastore: "Partita molto meno bella per colpa del Como, l'Inter ha fatto quello che doveva fare. Partita che fa capire a Fabregas quanto ancora deve crescere per arrivare a giocarsi lo scudetto. Diouf si fa apprezzare in vari ruoli, ma in nessuno è titolare nell'Inter. Uno Spence in condizione vale molto di più.

La più grande gara della carriera di Francesco Pio Esposito. Si esalta nei duelli, il gol che fa con la Turchia è uguale a quello col Bologna, al Como... Sono gol non banali, lui vince sempre questi duelli. È un giocatore che sta facendo grandi passi da gigante, al di là dei gol che ha fatto o non ha fatto negli ultimi 40 giorni. Però ecco è tutto il lavoro che gli vedo fare che sta imparando a fare dai 21 ai 22 anni. C'è una certa crescita anche a livello di sapienza tattica che mi fa pensare che l'Inter ieri che è sembrata perfetta e per certi versi lo è anche stata, lo è stata con Pio Esposito e non con Lautaro. Lì comunque ci dobbiamo mettere Lautaro Martinez perché non è certamente un ex giocatore. E quindi questo è un giocatore, Pio Esposito su cui abbiamo sempre speso parole di grande cautela e prudenza rispetto a elogi che poi magari erano propedeutici a delle picconate non appena calava, questo vuol dire crescere. Questo vuol dire passare il secondo anno in una grande squadra rispetto al primo. E insomma adesso lo vedremo in nazionale contro la Francia, contro il Belgio, in partite importanti. Poi insomma è una stagione che dovrà portare e sicuramente porterà Esposito a ancora migliore di come è iniziata. La partita col Como è proprio una roba grossa, da giocatore italiano che non vedevo padrone dell'area così da tanto tempo in questo tipo di partite.