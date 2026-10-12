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Durante il post partita di Inter-Parma, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la prestazione di Pio Esposito:

È bella questa visione, è bella questa definizione, anche perché un ufficio prevede diverse mansioni: non fai una cosa sola. Una volta rispondi alle e-mail, un’altra incontri delle persone.

Qui abbiamo una serie di compiti diversi: magari non segna, ma si procura il rigore e fa partire l’azione con una giocata da trequartista.

Getty Images

E questo mi fa pensare a quanto sia riduttivo, al di là di attaccanti come Kane e Haaland, che in Serie A non ci sono, giudicare oggi il ruolo del centravanti soltanto dai gol che segna.

Ne parlavamo tre settimane fa a proposito di Gonzalo Ramos in Milan-Lecce: magari non fa gol, ma disputa una grande partita. Il modo di giocare brillante e positivo delle squadre passa anche da quanto gli attaccanti si sacrificano e si danno da fare. È un lavoro che magari non finisce negli highlights, ma che è decisivo per la squadra.