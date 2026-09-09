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Nella puntata di Elastici si parla della porta dell'Inter e degli ultimi portiere che si sono susseguiti in nerazzurro. Le opinioni di Pastore e Viviano:

Pastore: "Handanovic fino al 2018-19 è stato un grandissimo portiere. Poi ci sono stati gli ultimi due-tre anni all'Inter, che sono quelli in cui poi si è un po' consumato lo strappo con i tifosi, con l'ambiente".

Viviano: "Io mi avvalgo della facoltà di non rispondere".

Pastore: "Diciamo che rimangono forse negli occhi le brutte partite dell'anno perso col Milan, l'anno successivo quando poi perse il posto per Onana. Però fino al 2018-19 per me Handanovic è stato il più forte dell'Inter degli ultimi anni. Poi aveva dei limiti oggettivi coi piedi, ma era un Inter che giocava in maniera un po' diversa ed era un Inter anche meno forte naturalmente, che lottava per il quarto posto e quindi probabilmente era un po' più esposta".