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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della partita di questa sera tra Real Madrid e Inter e di quello che dovrebbe essere il cammino dei nerazzurri in Champions League:

In Europa la partita è molto interessante e tutt'altro che banale. Questa è la prima, domani è una partita che può mettere una bandierina. L'Inter fa risultato a Madrid, secondo me inizia ad autolegittimarsi. L'Inter sta aspettando, gli ultimi tre risultati dell'Inter in Europa sono due sconfitte e un pareggio. L'ultima traccia dell'Inter in Champions è pessima. Se cancella queste due partite col Borussia, con un risultato positivo a Madrid, l'Inter domani sera uscirebbe dal Bernabéu con la sensazione di poter giocarsela con tutti. Questo è quello che i giocatori si dicono, secondo me in silenzio nello spogliatoio, e devono naturalmente dimostrare all'Europa. Pur essendo la prima partita, puoi anche perdere, non succede niente. In realtà è molto importante, secondo me, e fissa il livello del resto della campagna europea dell'Inter, questa qua, domani. Se perdi male, cominciano a tornare fuori dubbi, le perplessità, non siamo a livello, quindi...

Se perdi male e perdi, come ha perso col Bodo/Glimt, faccio per dire, già stiamo tutti a dire come fanno questi a fare strada in Europa. Quando becchi il Real Madrid, le buschi, non ha tanto senso parlare di assenze, squalificati... Devi fare il risultato, ma è un messaggio a se stessa, all'Europa e alle altre.