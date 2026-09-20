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Â«Ãˆ una squadra molto francese l'Inter, ha due francesi in campo piÃ¹ Pavard. Ha un atteggiamento di grande confidenza, fiducia in sÃ© stessa che la porta a dire siamo talmente forti che... Come la Francia ai Mondiali, prima gara col Senegal, primo tempo disastroso poi ha vintoÂ». Il giornalista Giuseppe Pastore, su DAZN, ha parlato del pareggio tra Roma e Inter e si Ã¨ soffermato sulla gara dai due volti dei nerazzurri. Dagli spogliatoi, dopo la doppietta di KonÃ©, effettivamente sembra essere uscita un'altra squadra.

Getty Images

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Il difetto dell'Inter

«Ãˆ una squadra che sa di potersi accendere in qualsiasi momento. Lo ha fatto con Napoli e Udinese. Ogni tanto trovi una squadra in grandissima serata e non riesci poi a recuperare. Ãˆ un difetto che non Ã¨ facilissimo sistemare, specie se si ripetono nei big match. Nella partita di cartello che vale un passo in avanti Ã¨ concepibile che Chivu si arrabbiÂ», ha aggiunto il giornalista.

(Fonte: DAZN)