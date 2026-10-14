Pastore si sofferma sulle parole di Chivu e sulla prestazione dell'Inter
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Le parole del giornalista Giuseppe Pastore dopo la prestazione dell'Inter nella gara di ieri sera contro il Club Brugge:
"Si prende lui le colpe della sconfitta ma allarga il discorso alle 7 sconfitte . Un problema che riconduce alla scorsa stagione. Manca equilibrio, non sono così convinto sia così facile trovarlo. Se hai impostato la rosa e l'impianto tattico in questo modo che in campionato produce altro che, non è facile switchare ogni settimana in Europa".
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