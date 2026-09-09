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Della gara giocata dall'Inter ieri sera col Real Madrid ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore nel podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio.

"L'Inter chiaramente ha esasperato un po' il modo. Cioè, andiamo al Bernabéu, la prima del nuovo Champions, a dimostrare che oggi no, ma tra sei mesi queste partite le faremo vis-à-vis, occhi negli occhi con le grandi. E chiaramente il Real Madrid è il cliente peggiore, perché se tu ti esponi a ripartenze con quei 4 là davanti. Si è armata di coraggio, l'Inter non ha abbassato la testa nemmeno dopo il 2-0, che poteva davvero tagliarti le gambe e addirittura consigliarti forse di stare un po' più bassa, perché lì poi l'imbarcata contro Mbappé, Vinicius...

Giocatori

Real svogliato

Però ci sono un po' di smagliature qua e là, tantissimi errori di palleggio, anche banali, di giocatori come Diouf che hanno giocato bene a livello di concetto, secondo me, e di fisico, ma a livello tecnico sono giocatori che in un Bernabéu un po', non dico che sfigurino, però non bastano. Ecco. Così come alcuni cambi sono entrati bene e altri male. Sono giocatori che non hanno mai giocato a volte in questo tipo di stadi, perché l'Inter l'anno scorso in Champions praticamente quasi non c'è stata. Ha fatto due partite, una a Dortmund, una con l'Atletico, come trasferte importanti. Quindi andare per questi teatri con Sucic, con Bonny, con lo stesso Carlos Augusto, che è stato il migliore dell'Inter, con lo stesso Bisseck. Beh, sono cose che vanno sperimentate. Essendo la prima di otto, in un girone in cui l'Inter i 16 punti che le servono per arrivare ai primi otto li può fare nelle sette partite che mancano, era un po' la partita jolly, secondo me. L'ha interpretata così Chivu. Secondo me poteva starci anche qualcosa di più, però non vuol dire che l'Inter abbia giocato male.Anzi, l'Inter ha giocato la partita migliore che potesse fare con questo piano. Il Real, secondo me, è stato piuttosto sufficiente, è piuttosto svogliato, con la pigrizia un po' da gatto sdraiato sul divano di chi diceva: Ma io tanto c'ho Mbappé, c'ho Diomandé. E infatti negli ultimi dieci minuti, quando l'Inter ha accorciato, il Bernabéu ha iniziato un po' a ribollire, sono venuti fuori un po' di bollenti spiriti da Cucurella, da qualche contrasto in più. L'Inter ha chiuso in attacco. L'Inter è stata in partita molto più che il Real Madrid, dall'inizio alla fine. Il risultato chiaramente la penalizza, ma è una partita con tanti episodi.