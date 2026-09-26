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Durante lo speciale Nazionale di Cronache, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la prestazione dell'Italia col Belgio:

Consiglierei a Mancini di evitare le dichiarazioni roboanti che vengono fatte per tirare su il morale. L'obiettivo è vincere qualcosa, ha detto... Possono diventare anche controproducenti per una squadra che tutto ha fuorché carisma. Italia nervosa che si scoraggia dopo i gol subiti. Non mi attaccherei a quei 20' in cui abbiamo qualche occasione, il Belgio ha strameritato la vittoria. Il modo migliore per cercare di raccogliere i cocci è evitare di dire che abbiamo fatto 20' buoni nel secondo tempo. Il livello è quello che è, non sarebbe meglio un ct, un dirigente che parla dicendo le cose come stanno? Non raccontiamoci la favola dei 4 Mondiali, dell'Europeo.