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Intervenuto si Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore, giornalista, ha commentato così la grande doppietta di Pio Esposito contro la Francia: "Grande vittoria ma soprattutto abbiamo un centravanti di cui potremo parlare per decenni perché i numeri di Pio Esposito sono all'altezza di Meazza. E Riva era a 3-4 gol alla sua età.

Endrick, Trevisani fa sognare gli interisti: “Interessa. Anzi tenete presente che…”

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Eccezionale la sua prima doppietta: abbiamo davvero forse un centravanti generazionale. Ha fatto il primo gol come domenica da dominatore d'area piccola, prima contro Ramon e poi contro Upamecano, non due scappati di casa. E' fortissimo, che Dio ce lo conservi integro".