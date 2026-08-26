VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante la puntata di Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato delle gerarchie nell'attacco dell'Inter e del ruolo di Esposito:

"La stagione è lunga, risponderebbe Chivu. Nell'ottica di fare più partite stagionali possibili c'è bisogno di tutti. Mi chiedo se Bonny, la quarta punta, potrebbe essere migliorata col mercato. Esposito in parabola ultra ascendente, questo discorso di difendere la palla lo fa meglio continuamente, pochi in Italia ce l'hanno, ce l'aveva il miglior Lukaku. Questo ti cambia il modo di giocare, tocca a Chivu adattare lo stile. Esposito perfetto per il Monza che andava uomo su uomo. Ci sarà spazio per tutti, Thuram ha fatto gli ultimi due mesi da mvp del campionato".