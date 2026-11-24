Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'Inter e dei problemi mostrati di nuovo nella gara contro l'Atalanta.

«Io parlerei ai giocatori dell'Inter, specialmente a quelli che ieri, in realtà, erano già usciti. Perché Barella e Dimarco, con cui ce la prendiamo spesso, ieri sono stati sostituiti ed è entrato quello che definirei il centrocampo della Coppa Italia: Sucic, Stankovic, Jones: in questo momento li metti in Coppa Italia, perché non sono titolari.

Detto questo, io andrei dai giocatori, da quei sette-otto che rappresentano un termometro sospetto della squadra, e direi loro: siete la squadra più forte praticamente dalla stagione 2020-21, con la possibile eccezione del Napoli di Spalletti, che quell'anno era nettamente la più forte.

Ma essere i più forti non vi ha impedito di perdere almeno due scudetti contro squadre meno forti, ma migliori: il Milan di Pioli e il Napoli di Conte. Questo perché, nel corso di questi cinque o sei anni, avete regolarmente staccato la spina, sottovalutato gli avversari, siete andati sulle montagne russe. Quante volte l'Inter di Inzaghi si è fatta rimontare?

Ieri questo tipo di atteggiamento, che sconfina nella supponenza, lo ha avuto anche Chivu: sul 3-1 ha tolto Dimarco e Barella, sul 4-2 ha tolto Mkhitaryan ed Esposito per inserire giocatori inferiori o non in condizione. Mettere Stankovic sul 4-2, subito dopo aver segnato, significa considerare finita la partita. L'Inter si è chiusa, si è abbassata, cosa che non sa fare. Non ha difensori particolarmente bravi in questo tipo di fase difensiva.

Se paragoniamo la mentalità dei leader di quella Juventus a quella dei leader attuali dell'Inter, i nerazzurri sono inferiori, pur avendo una maggiore profondità di rosa. È sconcertante il modo in cui l'Inter ha smesso di giocare contro l'Atalanta. La Roma, in questo momento, viaggia a un ritmo da 90 punti. I giocatori dell'Inter, invece, tornano sempre al punto di partenza».