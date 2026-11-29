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Giampaolo Pazzini è intervenuto a Sport Mediaset per parlare dell'Inter:

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"L'approccio dell'Inter è stato giusto, è partita forte, ha dato l'impronta di quello che voleva far diventare la partita. Ho dato 7,5 all'Inter, tutti si aspettavano la vittoria col Genoa però deve ringraziare anche Provedel, ha fatto due parate determinanti, il voto di squadra si è abbassato per aver rischiato in quelle due occasioni. Poi sono usciti i valori dell'Inter che ha fatto una grandissima partita"

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"Vieri-Ronaldo, Milito-Eto'o, Lautaro-Lukaku, dove metti la ThuLa? Mamma mia. Thuram e Lautaro sono una coppia fantastica, caratterialmente diversi ma si trovano a meraviglia. Le potenzialità di Vieri-Ronaldo non le aveva nessuno, Milito-Eto'o hanno vinto e quindi Lautaro-Thuram li metto al terzo posto davanti a Lautaro-Lukaku"