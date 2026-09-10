Intervistato da SportMediaset, Josep Pedrerol, conduttore della trasmissione spagnola El Chiringuito, ha parlato così di Lautaro Martinez

Marco Astori
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VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."

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Intervistato da SportMediaset, Josep Pedrerol, conduttore della trasmissione spagnola El Chiringuito, ha parlato così di Lautaro Martinez.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
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"Volevo venisse al Barcellona ma non è stato possibile: il Barça voleva Lautaro ma non l'ha preso. E questo mi rammarica molto perché volevo vederlo in Spagna".

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