Intervistato da SportMediaset, Josep Pedrerol, conduttore della trasmissione spagnola El Chiringuito, ha parlato così di Lautaro Martinez
VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."
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"Volevo venisse al Barcellona ma non è stato possibile: il Barça voleva Lautaro ma non l'ha preso. E questo mi rammarica molto perché volevo vederlo in Spagna".
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