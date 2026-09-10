VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da SportMediaset, Josep Pedrerol, conduttore della trasmissione spagnola El Chiringuito, ha parlato così di Lautaro Martinez.

Getty

"Volevo venisse al Barcellona ma non è stato possibile: il Barça voleva Lautaro ma non l'ha preso. E questo mi rammarica molto perché volevo vederlo in Spagna".