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Nel weekend riprende la Serie A e il Napoli ha bisogno di punti ad ogni costo per migliorare una classifica totalmente deficitaria. Alfredo Pedullà, su Youtube, ha parlato anche del trattamento mediatico che sta ricevendo il tecnico livornese:

Getty Images

"Il silenzio di Allegri fa pendant con gli aiuti mediatici, anche stamattina ho letto dei pezzi che non rendono l'idea dell'attuale situazione. Il Corriere dello Sport ha fatto uno speciale su tutte le problematiche avute da Allegri come se le problematiche fossero state superiori ad una classifica indecente. Adesso il Napoli si trova in una situazione conflittuale per il poco tempo che ha per recuperare terreno, non può sbagliare le prossime due partite in Serie A e le tre di Champions dando per persa quella col Manchester anche se le partite vanno giocate.

DAZN

Ritengo incredibile questo modo di interpretare una valutazione su un allenatore legandolo agli infortuni, è una difesa d'ufficio ma basterebbe guardare le classifiche senza offendere e calpestare la realtà delle cose, questa difesa d'ufficio di Allegri sta facendo male ad Allegri, non è possibile difenderlo con quella classifica e bisognerebbe dirlo a chi lo ritiene impermeabile e fuori da ogni sospetto quando le cose non vanno bene"