Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto fare un commento su Allegri ma, nello specifico, sui giornalisti che lo difendono
VIDEO / Allegri rinuncia al ricorso contro la squalifica: la battuta fa ridere tutta la sala stampa
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Momento difficile per il Napoli: la sconfitta contro la Juventus allo Stadium fa scivolare la squadra di Allegri in ottava posizione con 14 punti, a -14 dalla Lazio prima in classifica e già con un divario di 9 punti dalla zona Champions.
Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto fare un commento su Allegri ma, nello specifico, sui giornalisti che lo difendono dopo un inizio di stagione decisamente al di sotto delle attese:
"Parlo sul serio, Allegri è un mito assoluto, non è mai colpa sua. CONTINUA A LEGGERE
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