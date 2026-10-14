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Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha analizzato la sconfitta dell'Inter contro il Bruges. I nerazzurri sono ancora a zero punti in classifica dopo i KO contro il Real Madrid e contro la squadra belga.

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Le parole di Pedullà anche su Pepo Martinez: "Contro il Bruges, l'Inter ha giocato una partita incredibilmente storta e cervellotica. L'Inter ha dei problemi di concentrazione, ha delle amnesie, esce dalla partita, pareggia con Lautaro, avvio di secondo tempo confortante ma poi succede qualcosa di inenarrabile. Non voglio andare contro i singoli, capisco i momenti ma bisognerebbe dire 'citofonare Martinez' perché Pepo Martinez non ti risponde. L'uscita sul 2-1 è una autentica follia, non calcola bene i tempi dell'uscita e Tresoldi fa gol a porta vuota. L'Inter poi entra in un frullatore, così in Europa non vai lontano. Due partite in Champions e zero punti. Si può parlare dei 20 minuti di Madrid ma lì hai perso, ci può stare che tu perda in casa ma non con questa schizofrenia acuta.

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Il problema portiere è serio, il problema difesa è serio, Martinez non trasmette sicurezza alla squadra. Preferisco Provedel a Martinez, Martinez vive questo momento non con sicurezza, sta facendo errori non da Inter. Mi ha deluso profondamente l'approccio e la gestione dell'Inter. Vero che Lautaro poteva fare il 2-1 ma si è trattato di episodi, dopo il gol di Bonny poteva fare il 4-4 ma si è trattato di episodi. L'Inter non ha perso per Pepo Martinez ma Martinez ha messo il carico da 11 e l'Inter ora deve prendere delle decisioni"