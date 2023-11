Pedullà: “Derby d’Italia gara della grande autostima. Se l’Inter vince…”

Durante il programma SportitaliaMercato, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha rilasciato queste dichiarazioni verso Juventus-Inter. “L’Inter non ha avuto degli incidenti di percorso, tranne la sconfitta con il Sassuolo. Se vinci con la Juve vai a più cinque, ma sono nulla. Siamo all'inizio. E' la partita della grande autostima. Se l'Inter vince e conferma il rendimento straordinario in trasferta, sarebbero la favorita per lo scudetto. Idem per la Juventus, forse di più, perché incorona tre anni di fatiche per la Juventus, potrebbe dare continuità a un buon inizio di campionato".