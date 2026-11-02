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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così dell'Inter dopo il KO contro il Milan e in vista della partita contro il Feyenoord in Champions League:

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"Feyenoord per l'Inter è un passaggio obbligato: l'Inter ha bisogno di antibiotici. Non mi sono unito al carro di quelli che hanno fatto processi a Chivu, se è adeguato o inadeguato. E' un momento così, ha giocato male, secondo me ha sbagliato le mosse ma non faccio i processi, che non ho fatto ad Amorim contro il Bologna ma li ho fatti ad inizio anno quando non faceva giocare Pulisic.

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Chivu non può giustificare con la febbre di Pio Esposito e Bonny perché poi sono entrati a dieci minuti dalla fine. Può darsi che sia un mio limite ma non noto differenze tra giocare dieci minuti ed entrare ad inizio secondo tempo. Non dico di giocare titolare ma puoi entrare ad inizio secondo tempo"