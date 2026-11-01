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Intervenuto sul canale Youtube Scontro diretto insieme a Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha parlato così del mercato dell'Inter che finora ha dato un contributo minimo per diverse motivazioni:

"Nell'estate dell'anno scorso arrivano due giocatori a prezzo basso: Rabiot al Milan a 10 mln e Akanji all'Inter per 15 mln e l'anno scorso dà solidità difensiva e intercambiabilità che quest'anno manca, l'Inter non c'è in difesa, Akanji quest'anno non esiste. L'Inter l'anno scorso doveva migliorare la squadra, non scegli Vicario e dai fiducia a Martinez e te ne penti. In difesa giustamente lasci andare Acerbi e de Vrij perché erano vecchi e vai su Stones, certo che se Stones è sempre rotto ti ritrovi a giocare con Akanji, Bisseck o Bastoni centrale.

A destra va via Dumfries, tratti Nico Gonzalez, non se ne fa niente e vai su Spence, ieri uno dei migliori, niente da dire, dategli il tempo di giocare. A centrocampo prendi Jones che per ora non ha dato il suo contributo. Gli acquisti non sono sbagliati ma non hanno il contributo che tutti si aspettavano. Il Milan ha migliorato la squadra con Gila e Moreira, l'Inter con gli stessi giocatori, i tre acquisti più il portiere, la squadra al momento non l'ha migliorata"