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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro il Club Brugge in Champions League:

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"La mentalità che l'Inter aveva costruito in Europa con due finali in tre anni, Chivu l'ha massacrata, l'ha disgregata e sotterrata. Le scelte e soprattutto le spiegazioni non sono sufficienti: vero che Chivu si è preso la responsabilità, vero che la difesa è stata inquietante, vero che il numero 1 dei colpevoli è stato il portiere che avrebbe avuto la possibilità di riposare. La spiegazione di Chivu è insufficiente: ha parlato di episodi che hanno penalizzato l'Inter. E non vero. L'Inter è crollata, è una cosa diversa.

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Gli episodi ti premiano o no quando tu in campo dimostri di avere un'organizzazione e una mentalità. Se esci dalla partita come ha fatto l'Inter dopo il 2-1 del Bruges, ti consegni proprio all'avversario ed è questa la cosa più grave di una squadra che dovrebbe certificare ambizioni sulla base di una mentalità costruita recentemente. Qui bisogna lavorare bene, senza perdere altro tempo, un clamoroso passo indietro"