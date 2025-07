Continua la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: il punto di vista di Alfredo Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 12:13)

Continua la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Gli orobici non sembrano disposti ad accettare la seconda proposta di Marotta, che si attesta attorno ai 45 mln, bonus compresi. Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha reso noto il suo punto di vista sulla vicenda:

"Non capirò mai per quale motivo, se conosci il prezzo e la filosofia di una società che cede come l'Atalanta, si debba fare il balletto, 40, 41, 42, 43. Non lo capirò per un mio limite ma faccio fatica a comprendere una cosa del genere"

"Se entri in un'orologeria prestigiosa e chiedi al dipendente uno sconto del 30% non te lo fa perché non fanno sconti perché pensano di averteli fatti quando hanno messo in vetrina l'orologio o il bracciale che a voi piace. Che senso ha dare 9mila se costa 10mila?"

"Per Lookman l'Inter e per l'Inter Lookman sono due storie di passaggio obbligate, sai quanto costa, lo prendi e finiamo con questa tarantella. Io ho la mia idea, ognuno può fare ciò che vuole e le danze che intende fare ma ricordatevi che, come faceva Mazzarri (indicando l'orologio, ndr), siamo quasi entrati nel mese di agosto"