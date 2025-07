Il commento di Pedullà sulla vicenda Lautaro-Calhanoglu-Thuram: "Non si può cedere Thuram perché ha messo like ma..."

"Calhanoglu? Oggi usiamo tutti i social, bene o male, ma le società devono controllare perché se il like scatena un inferno non conviene alla società e non è neanche corretto che accada. Calhanoglu va ovunque e fa mettere i commenti alle foto ma poi scopri che il Galatasaray non offre, almeno per ora, la cifra che l'Inter chiede e si scatena un pandemonio. Thuram mette like a Calhanoglu andando contro il suo capitano che aveva detto cose con l'avallo di Marotta"