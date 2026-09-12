VIDEO / Sulle orme di Mastantuono: chi sono e dove andranno i 18enni più forti del pianeta

La Fiorentina ha colto i primi tre punti del suo campionato grazie alla vittoria sul campo del Venezia. Nel 4-2 finale del Penzo c'è tanto di Franco Mastantuono: il giovane talento argentino, in prestito dal Real Madrid, si è preso la scena con una tripletta che ha già allontanato tutte le critiche piovute dopo le prime tre giornate, con la Fiorentina sconfitta per tre volte e fischiata anche dai propri tifosi.

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Getty ImagesIntervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà si è scagliato contro coloro i quali hanno criticato Mastantuono in maniera troppo affrettata. CONTINUA A LEGGERE