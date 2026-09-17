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Critiche pesantissime di Alfredo Pedullà nei confronti di Ruben Amorim e del Milan. Queste le parole del giornalista su YouTube sui rossoneri, dopo il ko per 2-0 di ieri contro il Benfica:

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“La formazione Amorim l’ha scelta coi dadi. E post partita ha fatto peggio con le dichiarazioni, ma anche pre. Ha detto cose non logiche. Dopo sono bravi tutti a parlare, ma bisogna parlare prima. Non riesco a capire perché certi autogol si facciano autogol da soli. La formazione, indipendentemente dal turnover del Benfica, non aveva senso. Il Milan è stato preso a pallate. La formazione è una via di mezzo tra follia e incoscienza. Gli uomini giusti poi li ha messi nel secondo tempo dopo il 60', ma faceva queste follie pure al Manchester United.

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Preferisco prendere Alvini io che è un grande studioso e questi errori non li commette. Cammino subito compromesso, non definitivamente, ma macchiato”.