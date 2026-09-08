Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così la scelta di Fabio Paratici, DS della Fiorentina, di esonerare Fabio Grosso dopo tre giornate e di riprendere Paolo Vanoli, traghettatore lo scorso anno ma poi a sua volta rimpiazzato da Grosso:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Getty Images

"Paratici ha ripreso un allenatore, Vanoli, che, col senno del prima, se avesse fatto valutazioni da dirigente illuminato, avrebbe dovuto confermarlo. Se tu cambi Vanoli per prendere Conte, Klopp, dico nomi a caso, allora capisco, sono allenatori pronti. Se prendi Grosso devi essere talmente convinto, e Paratici lo conosceva dai tempi della Juventus, non poteva commettere un errore da dirigente inesperto e superficiale, ha fatto un danno economico importante. Non è che Commisso mette soldi per beneficenza, non penso sia molto contenta di buttare soldi dalla finestra visto che Grosso non si è dimesso. Certi danni non sono concepibili e digeribili per una squadra come la Fiorentina"

Getty Images

"C'è un altro argomento scottante, non ho peli sulla lingua, lo devo dire senza alcun giro di parole, poi ognuno interpreta come vuole e dico le mie verità. Questa è storia, non è interpretazione filosofica. C'è un Paratici in compagnia di un direttore esperto (Marotta, ndr) e c'è un Paratici da solo. Le differenze sono sostanziali: Paratici parte come osservatore geniale alla Samp, cresce all'ombra di Marotta, va alla Juve, continua a crescere con Marotta, quando Marotta va via gli affidano la Juventus e succede il finimondo, fa risultati pessimi. Acquisti sbagliati, il caso Suarez… C'è stato un Paratici con Marotta e un altro senza Marotta. Il DS non è solo quello che spende con i soldi, il DS è gestione della quotidianità, risolvere problemi, non crearli, giocare d'anticipo, parlare con i giocatori, prevenire cose che potevano accadere come il caso Kean, che andava risolto a fine luglio. Ci sono DS che hanno bisogno di avere un grande dirigente accanto, con Marotta per Paratici era tutto più semplice"