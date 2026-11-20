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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato le parole di Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio sulla Juventus:

"Dal mio punto di vista, Conte avrebbe potuto evitare: dico quello che penso, ognuno è libero di fare tutte le dichiarazioni di questo mondo. Se il mio ristorante non sta facendo bene, mi darebbe fastidio se lo chef di un altro ristorante dicesse: 'Prima o poi torno io, quel ristorante non fa bene perché sono andato via io'. Per me non è stata una grande uscita, vorrei aggiungere che la Juve non l'ha presa bene.

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A parte il fatto che 3-4 settimane fa non fa i nomi ma parla di club con grande storia da rilanciare, poi lo United non ti mette né al primo né al secondo né al terzo posto della lista e ti ripresenti parlando della Juve. Da quanto ne sappia io, la Juve non l'ha presa bene perché siamo in piena bagarre di lavori in corso. Non escludo nulla sul futuro ma ci sono momenti e momenti, se devo dire una cosa probabilmente aspetto e non faccio spot promozionali che qualcuno addirittura non l'ha ritenuta una auto-candidatura, spiegatemi voi di cosa si tratta. Io penso che sia molto importante bypassare quando commetti un errore dicendo una cosa e non fai piacere al club che dici di avere nel tuo cuore"