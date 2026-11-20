Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Bobo Vieri stravede per Pio Esposito. L'ex attaccante dell'Inter elogia l'attuale centravanti nerazzurro e della Nazionale in un'intervista rilasciata al BSMT: “Non si dà fiducia ai giovani? Quelli bravi giocano quasi sempre. Prendiamo Pio Esposito. Tanti mi dicono che non è pronto per giocare a San Siro, ma se non li facciamo giocare… Yamal gioca in Spagna al Barcellona, perché qui uno come lui non può?

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Se Pio fa gol va tutto bene, se non segna due o tre partite poi critiche. Sono stati bravi all’Inter a portarlo a Milano dallo Spezia. I 20enni a San Siro non giocano. Se sbagli uno stop a San Siro lo senti. C’è il calcio e c’è San Siro, è un altro mondo.

Getty Images

Guarda, io ho detto che Pio migliora giorno dopo giorno. Tutti da Appiano mi dicono che si allena alla grandissima. Deve fare esperienza, ha 21 anni. Tra due o tre anni farà i suoi 25 gol. Sarà fortissimo, fortissimo. Oggi a 21 anni gioca titolare, entra, fa gol, va in Nazionale. Non tutti sono pronti per farlo alla sua età”.