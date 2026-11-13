Tutti pazzi per Pio Esposito dopo la doppietta realizzata ieri in Italia-Francia, decisiva per il successo degli Azzurri di Roberto Mancini per 3-1. L'attaccante dell'Inter si è preso la scena proprio a San Siro, nel suo stadio: così Alfredo Pedullà su YouTube ha parlato del centravanti.

“Pio Esposito è il numero 9 che aspettavamo, fa la differenza, entra in questa categoria. I numeri certificano: 9 gol in 14 partite, incredibile. Finalmente staranno un po’ in silenzio quelli che si divertono solo a speculare, a creare situazioni che non vanno neanche create.

Non si può discutere Pio: fa reparto, fa gol, gioca per la squadra, segna in tutti i modi, i numeri sono importanti come soluzioni proprio. Abbiamo il numero 9 dell’Italia per i prossimi 10 anni. Tutti zitti, sarebbe questo il passaggio elementare. Giusto parli solo chi parla per frustrazioni che fanno parte di questo mondo”.