Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha analizzato così il caso legato a Sebastiano Esposito, sempre più ai margini del Cagliari dopo il litigio e il botta e risposta tra il suo agente e la dirigenza dei sardi:

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"La storia più triste del mercato è quella di Sebastiano Esposito perché non gioca, perché è un ragazzo giovane e dovrebbe giocare, dovrebbe essere protagonista, perché il Cagliari l'ha aspettato, è vero che chiedeva l'adeguamento e avrebbero dovuto darglielo ma, dopo l'adeguamento non dato, non è stata fatta una crociata giusta e positiva verso il disgelo e adesso faccio fatica a pensare che Esposito diventi uno del Cagliari.

Poi magari accadrà, ma dopo tutto quello che è accaduto tra chi lo assiste e il DG del Cagliari, è la storia più triste dell'estate. Un ragazzo di 24 anni deve giocare, deve essere sereno e tranquillo ma non può vivere una situazione del genere"