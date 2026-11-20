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Intervenuto sul canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato le parole di Antonio Conte sulla voglia di tornare alla Juventus:

"Mi hanno detto che Spalletti non ha assorbito nel migliore dei modi le esternazioni di Conte, rivede l'incubo Inter perché quello per Spalletti fu un incubo. Ricorderete cosa accadde: Spalletti portò l'Inter in Champions e l'Inter decise di andare su Conte. Spalletti sta cercando di riportare la Juve in zona Champions ma è consapevole che molto probabilmente non sarà il risultato a indirizzare il suo futuro, nel senso che potrebbe andare in Champions ma lasciare lo stesso ad un anno dalla scadenza.

Certi incubi, quando li rivivi, fanno molto male, più male di qualsiasi dissertazione tattica. Spalletti tende a prendersela per la minima cosa, figuriamoci quanto possa essere turbato da una vicenda così particolare come quella vissuta all'Inter, Spalletti si prese due anni sabbatici dicendo no al Milan perché voleva che l'Inter gli pagasse tutti i bonifici. Questa uscita di Conte non è stata carina nei riguardi di un club che lui dice di amare, sarebbe stato opportuno non parlare di Juve o cercare un altro momento, la stessa squadra del cuore che ha abbandonato dalla sera alla mattina per motivazioni legate al mercato. Spalletti non può essere sereno, per lui è un incubo"