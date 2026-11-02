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Durante la puntata di Pressing i due giornalista parlano dell'approccio avuto dall'Inter nel derby con il Milan

Pellegatti: "Non è che a Chivu, anche risparmiando questi giocatori che non stavano bene gli interessasse di più Feyenoord-Inter dove l'Inter è messa male male".

Biasin: "Te lo escludo. l'idea che che il derby possa essere messo in secondo piano tenderei a escluderla. Il fatto è che anche non mettendolo in secondo piano non riesci a vincerlo. Dopo la conferenza sul provincialismo, mi sarei aspettato un 3-5-1-1 con Mkhitaryan dietro a Thuram, forse è andato un po' oltre. Ma fare il processo a uno che ha la media punti più alta della storia dell'Inter".