Il Milan ha preso Moreira dallo Strasburgo e Pellegatti riporta cosa avrebbe detto un dirigente dell'Inter ad un giornalista
VIDEO / Serie A, il calendario dalla prima alla terza giornata con i canali tv
Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Un'operazione lampo, con i rossoneri che hanno trovato l'accordo con il club francese sulla base di 45 mln di euro più 20 di bonus per il talento belga classe 2004.
Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha svelato un aneddoto in merito all'acquisto dei rossoneri che riguarda da vicino l'Inter. CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Inter, ecco quanto impatterà a bilancio l'acquisto di Curtis Jones
Ultima ora
Mourinho: "Barça-Inter intervallo più emozionante della mia carriera! Vi svelo cosa dissi ai giocatori"
Mercato Inter
Peduzzi: “Dopo la gara con l’Inter ci sarà doppia ufficialità per il Monza. Nomi e formula”
Mercato Inter
ROMANO: "INTER, PRESO CURTIS JONES DAL LIVERPOOL, HERE WE GO! VISITE A BREVE, LE CIFRE"
Mercato Inter
Assogna: "La verità su Luis Henrique alla Roma! Ma non date retta a chi dice che spenderanno..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti