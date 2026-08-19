Il Milan ha preso Moreira dallo Strasburgo e Pellegatti riporta cosa avrebbe detto un dirigente dell'Inter ad un giornalista

Matteo Pifferi
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Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo.

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moreira belga millan
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Un'operazione lampo, con i rossoneri che hanno trovato l'accordo con il club francese sulla base di 45 mln di euro più 20 di bonus per il talento belga classe 2004.

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha svelato un aneddoto in merito all'acquisto dei rossoneri che riguarda da vicino l'Inter. CONTINUA A LEGGERE

Pellegatti Calhanoglu

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