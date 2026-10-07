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Intervenuto nel podcast Incudine e Martello con Sandro Sabatini, Carlo Pellegatti ha parlato così del paragone tra Pio Esposito e Camarda:

Getty Images

"Camarda-Pio Esposito? Il paragone è abbastanza forzato, parliamo di età diverse perché 28-30 e 26-28 cambia poco ma se parliamo di 18 e 21 cambia molto ovviamente. Tutti invidiamo, non la qualità e la forza di Pio Esposito, anche se c'è qualcuno che lo critica sul piano tecnico e queste critiche mi sembrano capziose perché la mette sempre dentro, non si fa spostare in area e ha pure il fiuto del gol.

La domanda è: il Milan ha indovinato il percorso di Camarda? La risposta l'avremo tra un mese, o Amorim lo mette e il giocatore risponde o tutti torneremo a dire che Camarda aveva bisogno di un passaggio intermedio in un'altra squadra"