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Nel corso del podcast Scontro Diretto insieme a Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha svelato un aneddoto che riguarda un ex giocatore dell'Inter:

"Io ricordo che feci un titolo per il mensile FC Internazionale, un titolo bellissimo che fu poi ripreso in uno striscione dalla Curva, evidentemente non sapevano l'avessi fatto io perché non ero assolutamente amato da certi personaggi della Curva ma andiamo oltre.

Si parlava di Paul Ince, in bilico tra il restare all'Inter e andare via: la moglie voleva tornare in Inghilterra, c'era anche il figlio ecc. Io sulla rivista dell'Inter scrissi 'Incedibile', Ince scritto in nero e cedibile in azzurro. Lui non ha capito il titolo ed è andato via (ride, ndr). Avevo un rapporto eccellente con quasi tutti, lui era uno di grande slancio. Una domenica sera, in discoteca, dopo una bella vittoria dell'Inter mi trovavo anche io lì, nel privé, lui era la prima volta che veniva in discoteca e ordinò birra per tutto il privé, un centinaio di persone solo perché era contento della vittoria"