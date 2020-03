Inter, Pellegrini resta nel mirino: si complica il rinnovo con la Roma, i nerazzurri…

Lorenzo Pellegrini e la Roma restano distanti in tema rinnovo, l’Inter osserva. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, l’incertezza su futuro societario dei giallorossi non cambia la volontà del centrocampista, che vuole restare all’ombra del Colosseo.

Pellegrini è pronto a rimuovere la clausola rescissoria di 30 milioni davanti a un ricco aumento: la richiesta è di 3,5 milioni di euro, che si scontra con la proposta di 3 milioni fino al 2024 del club. L’Inter continua a seguirlo, così come l’Everton di Carlo Ancelotti, e valuta un assalto in caso di fumata nera della trattativa per il rinnovo tra il calciatore e la Roma.