Inter, su Lazaro c’è un piano. Niente ritorno alla Pinetina: due opzioni

Valentino Lazaro non tornerà alla Pinetina alla fine del prestito con il Newcastle. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’intenzione degli uomini di mercato dell’Inter è cederlo nuovamente in estate. Prestito con diritto di riscatto nella speranza che ricresca il suo valore a fronte di un investimento fatto nel giugno 2019 sui 23 mln. Il giocatore era partito a gennaio in prestito per la Premier League. Ora lo aspetterebbe un’altra esperienza, questa volta in Bundesliga. Su di lui hanno messo gli occhi Borussia Monchengladbach e Schalke 04.

(Fonte: CdS)