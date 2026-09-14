Marco Piccari, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del flop della Juventus, sconfitta dal Sassuolo al Mapei Stadium per 3-2:

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"C'è aria di crisi, perché non mi convince ciò che abbiamo visto e sentito ieri. Bisogna fare attenzione a non entrare in qualcosa di peggiore. La prestazione di ieri è stata imbarazzante e al momento l'unico acquisto che sta brillando è Vicario, che ha evitato anche un risultato peggiore. C'è da rivedere un po' tutto, perché le problematiche che c'erano l'anno scorso sono rimaste. Manca qualità in mezzo al campo, per non parlare dell'attacco. Siamo solo alla quarta giornata per carità, però Kolo Muani ieri è apparso nuovamente in difficoltà. Forse sarebbe ora per Spalletti di scendere da quel carro, non deve incaponirsi. Il tutto considerando che secondo me il francese non era l'attaccante che voleva il tecnico".

Su Fabregas

"Fabregas è un allenatore completo, un Guardiola moderno che riesce ad unire più letture e più moduli. Comanda la squadra come un joystick e questo vuol dire che è dentro la tesa dei giocatori. Le differenze con le altre squadre si notano eccome, come per la Juventus".