TMW – Genoa, domani vertice per il futuro di Pinamonti: due proposte concrete per lui

Si parla del futuro di un giovane in orbita Inter nell’approfondimento proposto da TMW: “Andrea Pinamonti lascerà il Genoa in questa finestra di calciomercato. Il club di patron Preziosi, che ha acquistato Mattia Destro e vuole mettere a disposizione di Davide Nicola un altro attaccante, è pronto a liberare l’attaccante classe ’99 arrivato la scorsa estate dall’Inter. Domani a Milano si farà il punto della situazione col giocatore che in questo momento sul piatto ha due proposte concrete: Hellas Verona e SPAL. Entrambe le società sono interessate al prestito secco per sei mesi, l’unica formula possibile per il trasferimento di Pinamonti”.