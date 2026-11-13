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Tutti pazzi per Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter è stato assoluto protagonista in Nazionale con una doppietta nel 3-1 alla Francia maturato ieri a San Siro. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport sul centravanti nerazzurro.

“Nove gol in 14 presenze in azzurro ci raccontano che l’erede al trono di Riva è stato definitivamente individuato. Esuberante, coraggioso, combattente e fisico. L’Italia ha un centravanti a cui sarà difficile togliere il posto.

Costringe Jacquet al fallo da ammonizione per non farlo scappare verso la porta, segna il gol del pareggio alla prima vera occasione, poi realizza il suo calcio di rigore sfruttando, rispetto al fratello anche tecnicamente più bravo, un mestiere e un'esperienza incredibili per un ragazzo di 21 anni”, le parole di Stefano De Grandis. Voto 8 a Pio Esposito per la gara di ieri.