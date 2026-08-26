Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi, ex calciatore, ha parlato degli attaccanti di alcune delle big di Serie A dopo la prima giornata di campionato:

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"Malen potrebbe diventare di certo capocannoniere, però penso che l'Inter, per il potenziale complessivo che ha, può raggiungere cento gol. Può distribuire le segnature fra i difensori e i centrocampisti. Nella squadra di Chivu insomma possono segnare tutti, mentre nella Roma non è esattamente così".

L'attacco del Napoli è più indietro?

"Stiamo parlando di giocatori molto fantasiosi. Il campionato italiano mette sempre in grossa difficoltà gli attaccanti e, per quanto mi piacerebbe vedere Alisson e Neres fare dieci gol, non so se ci arriveranno. Il potenziale però rimane importante considerando anche giocatori come Hojlund e McTominay, senza dimenticare che Allegri potrebbe un possibile nuovo innesto in attacco".

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Goncalo Ramos e il Milan

"Il potenziale offensivo del Milan va verificato in generale. Goncalo Ramos in carriera ha dimostrato di sapersi muovere bene, di avere presenza in area di rigore e di essere bravo di testa. Ha bisogno però di una squadra che sia sempre presente in fase offensiva, perché da solo quindici gol non so se ce la può fare a segnarli".